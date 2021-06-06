لبنان

السفارة السورية تدفع تعويضات لمتضرري اعتداءات الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:40
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باشرت السفارة السورية في لبنان دفع التعويضات المالية للمتضررين الذين تعرضوا للاعتداءات أثناء توجههم الى السفارة في بيروت للادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي السوري، الذي حصل داخل مبنى السفارة.

وتجمع عدد من المتضررين السوريين واللبنانيين في إحدى قاعات محافظة الشمال، حيث دفعت التعويضات لهم بإشراف وفد من السفارة السورية وحضور عدد من الفاعليات وممثلي الاحزاب.
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