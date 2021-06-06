كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.