لبنان

كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 06:03
A-
A+
Doc-P-830514-637585815969682754.jpg
Doc-P-830514-637585815969682754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
 
الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.
الأربعاء:قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75%

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,47 .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2021-06-07
11:42 | 2021-06-07
11:10 | 2021-06-07
11:05 | 2021-06-07
10:42 | 2021-06-07
10:42 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website