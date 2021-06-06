فرعون: ماذا بعد؟

غرد الوزير السابق ميشال فرعون على "تويتر": "حقبة الانقلاب على التسوية السياسية الرئاسية تبعها التدهور، ثم تعطيل تأليف الحكومة، وأبطالها هما حليفا مار مخايل على حساب الشعب والبلاد والإنهيار الشامل. أما الفصل الجديد فيشمل ضرب فصل السلطات وتحطيم القضاء. فماذا بعد؟".