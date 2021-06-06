لبنان

فاجعة في المنية.. صدمته سيارة وأردته قتيلا أثناء عبوره الاوتوستراد

Lebanon 24
06-06-2021 | 06:25
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شخصا من التابعية السورية لقي حتفه في حادث سير وقع قرب أفران "لبنان الأخضر" على أوتوستراد المنية الدولي، أثناء محاولته عبور الأوتوستراد، بعدما صدمته دراجة نارية مساء أمس.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، في حين أوقفت عناصر من القوى الأمنية سائق الدراجة وهو من التابعية الفلسطينية.
 
 
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