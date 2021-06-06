انطلاق ماراتون فايزر في عكار وبعلبك والبقاع

انطلق صباحا ماراتون لقاح فايزر، الذي أطلقته وزارة الصحة العامة في عكار، بعلبك الهرمل والبقاع، كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل.وفي عكار، حددت وزارة الصحة ثلاثة مراكز هي مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا ومستشفى سيدة السلام في القبيات ومستشفى خلف الحبتور في بلدة حرار. وسجل منذ الصباح حضور كثيف للراغبين بتلقي اللقاح، وسط تدابير إدارية وتنظيمية وصحية وقائية اتخذتها إدارة المراكز الثلاثة.ودعا مدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الدكتور محمد خضرين أبناء المنطقة الى أخذ اللقاح، مشددا على أن "هذا الماراتون فرصة تجب الاستفادة منها للوصول الى مناعة مجتمعية تضع حدا لهذا الوباء".البقاعوفي زحلة، احتشد مئات المواطنين أمام مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة، منذ السادسة صباحا لأخذ اللقاح. وأوضحت المسؤولة عن التنظيم في المركز ربيعة سيدي أن الإقبال جيد.بعلبك الهرملوفي بعلبك، شهد مركزا التلقيح وهما مستشفى بعلبك الحكومي واتحاد بلديات بعلبك، إقبالا خجولا حتى فترة قبل الظهر، وبلغ العدد 273 في المركزين، في مقدمهم راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة ورئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ورؤساء بلديات واتحادات بلدية.وجال رئيس مصلحة الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمود ياغي على المركزين لتفقد سير الحملة، وحث المواطنين على "المبادرة إلى التلقيح لحماية أنفسهم من جائحة كورونا".واعتبر مدير مستشفى بعلبك الدكتور عباس شكر أن "الإقبال حتى الحادية عشرة هو دون المتوقع، ووصل العدد إلى حوالى 200 شخص في مركز التلقيح في مستشفى بعلبك الحكومي، على أمل أن يكون الإقبال أكبر خلال فترة بعد الظهر".بدوره، أشار الدكتور محمد عبيد إلى أن "الهيئة الصحية الإسلامية تولت تجهيز مركز اتحاد بلديات بعلبك الذي أصبح معتمدا كمركز تلقيح، ورفده بالكادر الفني والتمريضي، وتستمر الحملة اليوم لغاية السادسة عصرا، فيما يفتح المركز أبوابه يوميا اعتبارا من يوم غد من الثامنة صباحا لغاية الثالثة بعد الظهر، لتلقيح من بلغ 63 عاما وما فوق من دون موعد مسبق، إضافة إلى الذين حجزوا مواعيدهم عبر المنصة".وفي الهرمل، شهد المستشفى الحكومي إقبالا جيدا للمواطنين، وشكر المدير سيمون ناصرالدين لوزارة الصحة المبادرة، داعيا الأهالي إلى أخذ اللقاح.