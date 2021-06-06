في ذوق مصبح... هرّة تتعرض للخطر (صور)

أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٦/٠٦ هرّةً كانت قد علقت على شرفة شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في زوق مصبح-كسروان.