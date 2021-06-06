لبنان

في ذوق مصبح... هرّة تتعرض للخطر (صور)

Lebanon 24
06-06-2021 | 13:43
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٦/٠٦ هرّةً كانت قد علقت على شرفة شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في زوق مصبح-كسروان.
 
 
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