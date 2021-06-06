لبنان

الناشط "ربيع مينا" يتعرض للاعتداء

Lebanon 24
06-06-2021 | 13:50
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اقدم شبان  بالاعتداء ضربا على الناشط في الثورة "ربيع مينا" وذلك عند بولفار الزاهرية طرابلس وفرا الى جهه مجهولة 

ونقل "مينا" الى المستشفى الاسلامي في طرابلس نتيجة اصابته بجروح ورضوض متفرقه 

ولم تعرف اسباب الاعتداء.
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ربيع مينا

اعتداء

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