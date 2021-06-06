الناشط "ربيع مينا" يتعرض للاعتداء

اقدم شبان بالاعتداء ضربا على الناشط في الثورة "ربيع مينا" وذلك عند بولفار الزاهرية طرابلس وفرا الى جهه مجهولةونقل "مينا" الى المستشفى الاسلامي في طرابلس نتيجة اصابته بجروح ورضوض متفرقهولم تعرف اسباب الاعتداء.