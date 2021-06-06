لبنان

أزمة جديدة... هل تتوقف خدمة "الانترنت"؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 08:05
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حذّر المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية في حديث عبر الجديد من أن انقطاع الانترنت أصبح جدّياً، وقال: "الهدف من تغريدتي صباح اليوم إطلاق آخر جرس انذار".

وأكد كريدية صباحاً ان الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لأوجيرو، وزيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي ايضا.

وأوضح أن "استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا امكانية اوجيرو بتقديم الخدمات. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد".

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