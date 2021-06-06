متسول بحوزته حشيشة.. هذا ما حصل عند تقاطع إشارة إيليا في صيدا (صورة)

اقتادت شرطة بلدية صيدا متسولا عند تقاطع إشارة إيليا في صيدا، حيث عثر معه على مادة مخدرة "الحشيشة"، وتم تسليمه مع المادة المضبوطة إلى مخفر صيدا القديمة، وذلك في إطار قيام شرطة البلدية بإمرة المفوض ثالث بدرالدين قوام، بمنع المتسولين عند التقاطعات والإشارات الضوئية في المدينة، إنفاذا لقرار المجلس البلدي، حيث تم إجراء المقتضى اللازم بحق عدد من المتسولين والمتسولات القصر وتنبيههم من مغبة تكرار إمتهان التسول بذرائع مختلفة، وتعريض حياتهم للخطر عند الإشارات الضوئية.