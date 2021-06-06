في يوم زفافهما المفترض.. خطيب الشهيدة سحر فارس يقدم كوكتيل العرس للمحتاجين (صور)

أعلن خطيب شهيدة فوج إطفاء بيروت جيلبير قرعان عن تقدمة كوكتيل عرسه والشهيدة سحر فارس للمحتاجين، عبر 100 حصة غذائية للفقراء في الجديدة والقاع.

وكتب قرعان منشورا عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه:

"عروستي الحلوة البطلة سحر فارس

٦/٦/٢٠٢١ كان يوم الحلم ، كان يوم يلي بدي شوفك في بفستانك الأبيض، اليوم يلي كنّا ناطرينو من بعد ٧ سنين شقا و شغل وتعب، هيدا النهار يلي كنّا رح نصير في تحت سقف واحد انا وياكي و نعمل احلى عيلة ، هيدا النهار يلي كان لازم شوفك في عروس عم ترقص مع الزفّة انت و طالعة من بيت اهلك والزلاغيط متلاّية الدني ، هيدا النهار يلي كان لازم تكوني واقفي حدّي في لابسي فستانك الأبيض وعيوني مدمعة من الفرح ، انا واثق انك هلق انت واقفي حدي و لابسي ابيض ، يا ريت الزمن بيرجع والريسيتال يرجع عرس و الغصّة ترجع فرحة و الدموع يصيروا دموع فرح



٤ آب ٢٠٢٠ يوم استشاهدك ، مش غريب يمكن الوقت و الزمن و التاريخ انو نعملك عرسك عالسما و نزفّك عروس بي /٦/٨/٢٠٢٠ و نحنا كان عرسنا بي ٦/٦/٢٠٢١ ، نفس اليوم ،كرمال هيك من هالنهار وطالع، رح تشوفي جيلبير متل مكنتي تحبّي و تشوفي حالك في قوي و ضحكان عطول وانت رسيميلي طريقي وحياتي وحطّي الناس يلي بتشبهك و بتشبه قلبك و روحك بطريقي



هيدا النهار لألك ، كرمال هيك حبيت حولوا متل ما انت بتحبي ، ليلة تراتيل صلاة فيها فرح و رجا،ويلي كان بدك يكون كان ، ويلي بدك كان تعملي عملتوا، زينة الورد و الشوكولا والحمام كلّو كان موجود ،رح يكون نهار عطاء متل عطائك و مسيرتك ، متل مكنتي تحبي تساعدي العالم و المحتاجين والفقراء ، كوكتيل عرسنا تقدّم للمحاتجين بي ١٠٠ حصة غذائية للفقراء و المحتاجين بأكتر ضيعتين كنتي تحبيهن الجديدة والقاع ، وبعض الفحوصات الطبية للمسنين يلي كانوا نقطة ضعفك ،وغيرها عن روحك الحلوة يلي عم ترفرف بالسما يا عروس



نيّال السما فيكي يا قدّيسة ،نيّال السما فيكي يا سحر، نيّال السما بقلبك الطيب، نيّال السما بروحك الحلوة، ٢٧ سنة من حياتك على الارض وعطائك يلي ما الو حدود كانت كفيلة تخلّد اسمك للأبد بقلوب و بيوت كل الشعب اللبناني ، خلّي عينك علينا يا عروس وصليلنا نحنا بحاجتك كتير".