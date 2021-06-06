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لبنان
أبو فاعور: لا مخرج لنا من هذه المحنة الصحية إلا بأخذ اللقاح
Lebanon 24
06-06-2021
|
09:24
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زار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مستشفى راشيا الحكومي، حيث كان في إستقباله عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في حضور رئيس طبابة قضاء راشيا الدكتور سامر حرب، رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور حسن الخوير، مدير المستشفى الدكتور ياسر عمار، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي ومستشار وزير الصحة صبحي بندق. وتضمن اللقاء جولة داخل مركز التلقيح في المستشفى المشارك في "ماراتون فايزر"، الذي تنظمه الوزارة.
وقال أبو فاعور: "وصلنا اليوم الى نسبة إصابات منخفضة بكورونا، لكن يبقى التحدي أمام المجتمع اللبناني وفكرة الدولة ووزارة الصحة".
وأضاف: "معالي الوزير، شهادة حق، نجحتم في هذا التحدي، وأثبتم أن الدولة عندما تحزم قرارها تستطيع القيام بواجباتها، وفي زمن غياب الدولة، قدمت وزارة الصحة مثالا على وجود الدولة وعلى فعاليتها ومسؤوليتها تجاه مواطنيها".
وتابع: "مستشفى راشيا الحكومي مقصد لعدد كبير من المرضى على إمتداد البقاع والبقاع الغربي والأوسط وراشيا وصولا الى منطقة حاصبيا، واليوم كما علمت من معالي الوزير أنه تم تلقيح 181 من خارج المنصة، وأستغل هذه الفرصة لكي أوجه الدعوة الى كل أهالي البقاع، راشيا، حاصبيا ومرجعيون وصولا الى البقاع لعدم التردد والتلقيح".
وأشار أبو فاعور الى أن "راشيا على مرمى حجر من حاصبيا، وأتوجه بالشكر الى معالي الوزير على قرار تكليف إدارة جديدة ومدير جديد لمستشفى حاصبيا، لأن اليوم مستشفى راشيا تحول مقصدا لأبناء منطقة حاصبيا نتيجة الأزمة الكبيرة الحاصلة في المستشفى، وأتمنى عليه أن يزور مستشفى حاصبيا الحكومي في أقرب فرصة".
وختم أبو فاعور: "لا مخرج لنا من هذه المحنة الصحية إلا بأخذ اللقاح، وهذا ما أتمناه على الأهالي الذين تستوفي لديهم الشروط المحددة من وزارة الصحة، كما وأطلب من النازحين السوريين أن يستفيدوا أيضا من هذه الفرصة والإقبال على اللقاح".
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