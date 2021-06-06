لبنان

طوابير أمام محطة بنزين.. أوتوستراد الدامور "full" سيارات! (صورة)

Lebanon 24
06-06-2021 | 09:25
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأوتوستراد الساحلي بين العاصمة بيروت والجنوب، وتحديدا على المسلك الشرقي للأوتوستراد في الدامور، يشهد زحمة سير خانقة، بسبب طوابير السيارات المتوقفة لتعبئة البنزين من محطة الكورال- الدامور.
 
 
 
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الدامور

زحمة سير

بنزين

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