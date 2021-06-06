طوابير أمام محطة بنزين.. أوتوستراد الدامور "full" سيارات! (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأوتوستراد الساحلي بين العاصمة بيروت والجنوب، وتحديدا على المسلك الشرقي للأوتوستراد في الدامور، يشهد زحمة سير خانقة، بسبب طوابير السيارات المتوقفة لتعبئة البنزين من محطة الكورال- الدامور.