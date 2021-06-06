لبنان

حريق اعشاب واشجار في داريا

Lebanon 24
06-06-2021 | 09:28
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:٠٠ من تاريخ  اليوم الواقع في ٢٠٢١/٦/٦ حريقاً شب في اعشاب واشجار في داريا-الشوف.
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حريق

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