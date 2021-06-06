لبنان

الرصاص الطائش من جديد... وهذه الطفلة هي الضحية

Lebanon 24
06-06-2021 | 17:49
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أصيبت الطفلة "سهيلة محمد الكسار" البالغة من العمر ٨ سنوات برصاصة طائشة، بينما كانت تلعب أمام منزل ذويها في بلدة ببنين حيث اخترقت جسدها الرقيق الرصاصة واستقرت في العامود الفقري بحسب ما تظهر الصور الشعاعية التي أجريت للطفلة بعد نقلها الى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة  . 

الجدير بالذكر أن الطفلة سهيلة ليست الضحية الوحيدة التي تصاب بالرصاص الطائش في عكار فقد سبقها العشرات من الاصابات التي أدت الى وفاة البعض منها جراء هذه الظاهر الخبيثة.

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