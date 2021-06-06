دياب يتمسك بعدم إصدار هذا القرار.. ما هو؟

يتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعدم اصدار اي قرار يتعلق بموضوع اقفال معامل الترابة في الهرمل رغم الاتصالات التي تجري مع دياب ومستشارينه.

وكانت عائلات وعشائر وفعاليات الهرمل، قد وجهت كتابا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تلاه السيد محمد رفعات ناصر الدين، ناشدته فيه "التدخل لرفع الظلم واتخاذ التدابير اللازمة في ما خص إقفال معامل الترابة، مما أدى الى ارتفاع هستيري لسعر مادة الاسمنت، حتى وصلت الى ما يقارب المليوني ليرة للطن الواحد.