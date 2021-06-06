إصابات "كورونا" تتراجع في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الاحد، عن تسجيل 134 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 541557 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 120 ضمن المقيمين و14 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 7763، إذ تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".