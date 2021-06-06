رسالة من جنبلاط الى الرفاق والمناصرين.. ماذا قال؟

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: الى الرفاق والمناصرين .التعصب الحزبي او العقائدي او الديني يقتل الحياة .اتركوا الزجل وغير الزجل بعيدا عن السياسية وعودوا الى ايام زين شعيب وزغلول الدامور وطليع حمدان والرعيل الاول وتعلموا منهم روح المنافسة والتسامح فوق العصبيات الضيقة