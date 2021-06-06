لبنان

حتى الساعة 6 مساء... كم بلغت حصيلة ماراتون فايزر؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 12:42
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 انتهت عند السادسة من مساء اليوم، الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ليوم واحد في محافظات عكار وبعلبك -الهرمل والبقاع، لتلقيح الفئات العمرية بدءا من 60 سنة وما فوق، بلقاح "فايزر".

وقد بلغ عدد متلقي اللقاح في المراكز الثلاثة المحددة من قبل وزارة الصحة في محافظة عكار 727 شخصا، لبنانيين ومقيمين، موزعين على الشكل التالي:
مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا: 292 شخصا.
مستشفى سيدة السلام في القبيات: 271 شخصا.
مستشفى خلف الحبتور في بلدة حرار: 164 شخصا.

وكانت صدرت تمنيات من فاعليات طبية وهيئات محلية عكارية، على وزارة الصحة، بأن يتم الافساح في المجال لاعطاء لقاح "فايزر" لمختلف الفئات العمرية من 30 سنة وما فوق، مما يرفع من نسبة الاشخاص الملقحين في المنطقة، لتحقيق مناعة مجتمعية أفضل بهدف الحد من تفشي الفيروس.
 
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