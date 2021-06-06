لبنان

محتجون تجمعوا عند تقاطع ايليا في صيدا احتجاجاً على تردي الأوضاع

Lebanon 24
06-06-2021 | 12:58
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 تجمع عدد من المحتجين عند تقاطع ايليا في صيدا، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، من دون قطع الطريق، ووسط اجراءات أمنية للجيش.
 
وحاول عدد من المحتجين اقفال الاوتوستراد الشرقي بحاويات النفايات.
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