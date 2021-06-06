حادثة مروعة.. رجل يرمي نفسه عن صخرة الروشة ويفارق الحياة (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة مروّعة، إذ أقدم مواطن على القفز من أعلى صخرة الروشة ليصطدم بقارب، وما لبث أن فارق الحياة.

وإثر ذلك، فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث لكشف ملابساته.