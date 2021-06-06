عبد الصمد: ليكن الإعلاميون بناة الأسوار الأخلاقية وجسور التواصل

قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، عبر تغريدات لها على "تويتر": "لبنان الذي يعاني أزمة إقتصادية ومالية يصنفها البنك الدولي من بين 3 أسوأ أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، بحاجة اليوم لكل طاقمه الإعلامي، الملتزم بقضايا نهوضه والمتحرر من القيود. الإعلاميون صانعو الحدث والرأي العام، يجب أن يكونوا بناة الأسوار الأخلاقية وجسور التواصل المهنية".

وأضافت في تغريدة ثانية: "أعلم حجم التحديات التي يواجهها القطاع الاعلامي في لبنان، وأن مؤسسات إعلامية كثيرة مهددة بالاقفال بسبب الازمة الاقتصادية وأن صحافيين عاملين فيها مهددون بالصرف. إنني أؤكد لكم أن وزارة الاعلام معنية بصحة وسلامة هذا القطاع، تماما كأصحاب المؤسسات الإعلامية والطاقم الإعلامي".