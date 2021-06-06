لبنان

"الدفاع المدني" يعثر على شخص فُقد مقابل شاطئ السعديات وهو بصحة جيدة

Lebanon 24
06-06-2021 | 13:14
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، عثرت منذ قليل على اللبناني (م. ح..ع.)، الذي كان فقد مقابل شاطئ السعديات منذ ساعات، وتم العثور عليه مقابل شاطئ الدامور وهو بصحة جيدة ويمارس السباحة.
 
وعلى الأثر، عمل عناصر وحدة الانقاذ على سحبه من المياه، وتم نقله بواسطة زورق الى الشاطئ.

وكان زورقان تابعان لوحدة الإنقاذ البحري، قاما بأعمال التفتيش في المساحة البحرية الممتدة من الدامور حتى السعديات، عن الشخص المفقود وهو في العقد الخامس من العمر، فقد عصرا بينما كان وعائلته على شاطئ السعديات، حيث قام بالغطس في البحر.
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