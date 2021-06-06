الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 6 / 6 / 2021 اعتباراً من الساعة 03.50 ولغاية الساعة 04.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 222 متراً.وما بين الساعة 04.08 والساعة 04.27، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.