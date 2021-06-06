توقيف مطلوبين في منطقتي السبتية وذوق مصبح

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 6 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي السبتية وذوق مصبح كلاً من (ب. ز) و(ع. ز) والسوري (ن. ك) لقيامهم بترويج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان، ولوجود عدد كبير من مذكرات التوقيف بحق (ع. ز) بجرائم سرقة وتجارة المخدرات. وقد حاول الموقوفون الفرار من أمام الدورية بعد محاولة دهس أحد عناصرها. وقد ضُبطت بحوزتهم كمية من المخدرات وحشيشة الكيف ومبلغ من المال.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.