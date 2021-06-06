بيان هام من مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان... هذا ما جاء فيه

صدر عن رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران البيان التالي :نظراً للظروف الراهنةوالانقطاع الحاد في الكهرباء ، وشح مادة المازوت ، وصعوبة الصيانة السريعة للمولدات الكهربائية، والاوضاع التي نمر بها، من تدني للعملة الوطنية مقابل العملة الاجنبية، وصعوبة استكمال المشاريع حتى الصغيرة منها ، ومع بداية موسم الصيف ، والحرارة المرتفعة ، والطلب الزائد على المياه"يُطلب من جميع مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ، التعامل مع هذه الأزمة التي ربما تطول ، بصدق وتفاني، وان نكون على المستوى المطلوب لخدمة المواطنين الملتزمين بقوانين المؤسسة ، بالشعور معهم ، وتلبية مطالبهم دون التلكؤ او التغاضي عن المسؤولية، ضمن الامكانات المتاحة الصعبة، دون تقاذف المسؤوليات والتنصّل من الواجب، وان نكون على قدر هذه الايام الاستثنائية، لنُثبت اننا جديرون على ادارة اهم مؤسسة في اصعب ظروف تمر على الوطن ، مؤمنون بأن المياه حياة، والحياة لكل الناس.