لبنان

ارسلان: البلاد بحاجة إلى نظام جديد بعدما سقط النظام الحالي

Lebanon 24
06-06-2021 | 14:58
A-
A+
Doc-P-830646-637586135789303385.jpg
Doc-P-830646-637586135789303385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعرب النائب طلال ارسلان عن "تمنياته بنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "أي رئيس حكومة مكلف لا يستطيع أن يؤلف حكومة خلال فترة معينة يجب أن يعتذر مين ما كان يكون".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال ارسلان: "حكومة الـ18 والـ20 تنتقص من الحصة الدرزية وما حدا يربحنا جميلة بحصتنا".

وأوضح ارسلان أنّ "الحكومة المطروحة حالياً هي حكومة تكنوقراط لكن فعلياً الأحزاب هي من تسمي الوزراء وكفى ضحكاً على بعضنا البعض"، وأضاف: "لنذهب إلى الحوار أينما كان إن شاء الله تحت شجرة زيتون".

وقال: "ما نقل إليّ عن اللقاء الأخير للخليلين والوزير جبران باسيل هو جوّ إيجابي، ولم أسمع من أحد أن العهد لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة وأنا لن أدخل في هذا السجال إنما حتى لو تشكلت حكومة صباح غد فستواجه أزمة كبيرة وهي أزمة النظام".

وتعليقاً على موضوع الاستقالة من مجلس النواب، قال ارسلان: "لا أحبذ الإستقالة من أي مؤسسة دستورية والتيار الوطني الحر لم يبحث معي لا من قريب ولا من بعيد هذا الموضوع".

وأضاف: "لا يمكن لأحد الهروب من الإستحقاق الإنتخابي المقبل، إنّما هل البلد يستطيع أن يحمل مدّة 10 أشهر أو سنة على هذا الحال؟".

وقال: "البلد بحاجة إلى نظام جديد بعد أن سقط النظام الحالي علينا أن نخرج من الإختباء خلف النصوص الدستورية غير الواضحة ونتخلص من 14 رئيس وحاكم عند كل استحقاق دستوري".

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2021-06-07
11:42 | 2021-06-07
11:10 | 2021-06-07
11:05 | 2021-06-07
10:42 | 2021-06-07
10:42 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website