ارسلان: البلاد بحاجة إلى نظام جديد بعدما سقط النظام الحالي

أعرب النائب طلال ارسلان عن "تمنياته بنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "أي رئيس حكومة مكلف لا يستطيع أن يؤلف حكومة خلال فترة معينة يجب أن يعتذر مين ما كان يكون".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال ارسلان: "حكومة الـ18 والـ20 تنتقص من الحصة الدرزية وما حدا يربحنا جميلة بحصتنا".

وأوضح ارسلان أنّ "الحكومة المطروحة حالياً هي حكومة تكنوقراط لكن فعلياً الأحزاب هي من تسمي الوزراء وكفى ضحكاً على بعضنا البعض"، وأضاف: "لنذهب إلى الحوار أينما كان إن شاء الله تحت شجرة زيتون".

وقال: "ما نقل إليّ عن اللقاء الأخير للخليلين والوزير جبران باسيل هو جوّ إيجابي، ولم أسمع من أحد أن العهد لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة وأنا لن أدخل في هذا السجال إنما حتى لو تشكلت حكومة صباح غد فستواجه أزمة كبيرة وهي أزمة النظام".

وتعليقاً على موضوع الاستقالة من مجلس النواب، قال ارسلان: "لا أحبذ الإستقالة من أي مؤسسة دستورية والتيار الوطني الحر لم يبحث معي لا من قريب ولا من بعيد هذا الموضوع".

وأضاف: "لا يمكن لأحد الهروب من الإستحقاق الإنتخابي المقبل، إنّما هل البلد يستطيع أن يحمل مدّة 10 أشهر أو سنة على هذا الحال؟".

وقال: "البلد بحاجة إلى نظام جديد بعد أن سقط النظام الحالي علينا أن نخرج من الإختباء خلف النصوص الدستورية غير الواضحة ونتخلص من 14 رئيس وحاكم عند كل استحقاق دستوري".