لبنان

خطوبة تنتهي باشكال.. هذا ما جرى في عكار

Lebanon 24
06-06-2021 | 22:02
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تطور خلاف شخصي بين شبان من بلدة قبعيت و برقايل اثناء حفل خطوبة في صالة ليالي حرار في عكار الى إشكال وتضارب ما أدى الى سقوط 10 اصابات بطعنات سكاكين نقلوا جميعاً إلى مستشفى الحبتور في حرار .
وعلى الفور، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وطوّقت الإشكال وبوشرت التحقيقات.
 
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