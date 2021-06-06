خطوبة تنتهي باشكال.. هذا ما جرى في عكار

تطور خلاف شخصي بين شبان من بلدة قبعيت و برقايل اثناء حفل خطوبة في صالة ليالي حرار في عكار الى إشكال وتضارب ما أدى الى سقوط 10 اصابات بطعنات سكاكين نقلوا جميعاً إلى مستشفى الحبتور في حرار .وعلى الفور، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وطوّقت الإشكال وبوشرت التحقيقات.