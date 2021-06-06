22 حالة إيجابية في رحلات وصلت إلى بيروت.. اليكم تقرير وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 و4 و5 حزيران؛ وأظهرت النتائج وجود 22 حالة إيجابية؛ مع الاشارة الى أن الوافدين يتلقون نتائج فحوصهم في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 3/6/2021 كالتالي:رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 9836 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان: شركة MEA رقم 312 (جميعها سلبية)رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة النجف: شركة MEA رقم 329 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 4/6/2021 كالتالي:رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج الدفعة الأولى من 5/6/2021 كالتالي:رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)