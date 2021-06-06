لبنان

استنفار اسرائيلي عند الحدود مع لبنان ومخاوف من تسلل.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 16:55
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ذكرت المعلومات أنّ الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل ضوئية على الحدود مع لبنان تخوفاً من عملية تسلل.

ووفقاً للمصادر، فإن جيش العدو ألقى 5 قنابل مضيئة في أجواء أحراج اللبونة جنوب بلدة الناقورة.

وأعلن جيش العدو في بيان أنه "في أعقاب تحديد نشاط غير معتاد في منطقة السياج الحدودي مع لبنان، تم إطلاق عدد من القنابل الخفيفة في المنطقة".

وأضاف: "دفعت قوات الجيش الإسرائيلي على الفور إلى الموقع وتقوم الآن بعمليات تفتيش، والتفاصيل قيد المراجعة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "لأسباب أمنية وكجزء من الإجراءات، صدرت تعليمات للسكان في عدد من التجمعات القريبة من الحدود بالبقاء في منازلهم، وهناك أيضاً عدد من العوائق على محاور الطرق".

 

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