لبنان

نحاس: قانون "الكابيتال كونترول" أصبح ناضجاً

Lebanon 24
06-06-2021 | 23:08
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قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أنّه "تم إنهاء البحث في حيثيات قانون الكابيتال كونترول الذي أصبح ناضجاً"، وأضاف: "الآن، دخلنا في مرحلة المواد ومن المفترض أن يرفع إلى لجنة الإدارة والعدل بعد عقد جلستين لإنهائه".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، رأى نحاس أن "الكابيتال كونترول يعالج الموضوع النقدي ويعطي حقوقاً للمودع كما يفرض عقوبات على أي مؤسسة مالية لا تحترم هذا القانون".

إلى ذلك، رأى نحاس أنّ القضاء على المحك والأساس أن يستعيد هيبته وسمعته، مشيراً إلى أن "ما جرى بين مجلس شورى الدولة ومصرف لبنان لم يكن يجب حصوله".

 

 

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