لبنان

تكتّم شديد

Lebanon 24
06-06-2021 | 17:07
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طلبت قيادة حزب نافذ التكتم الشديد على أجواء التوتر التي سادت بين وفد من الحزب المذكور ورئيس تيار سياسي متحالف، حرصاً على خط الرجعة للفريق الثاني الذي فاجأ الحلفاء بمواقفه الرافضة لتفاصيل وساطة عين التينة الحالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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