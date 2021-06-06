يتبادل حزبان مسيحيان اتهامات بالمزايدة والمناورة حول استقالة جماعية لنوابهما من مجلس النواب، والذهاب إلى إنتخابات مبكرة، علماً أن أحدهما تلقى تنبيهاً من حليفه الإستراتيجي بضرورة سحب هذا الموضوع من التداول، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".