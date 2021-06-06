لبنان

دولار المنازل

Lebanon 24
06-06-2021 | 17:23
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يعتبر خبير مالي أن الغضب الشعبي وما رافقه من تحرك في الشارع أجهض مضمون قرار مجلس الشورى ومحاولة إستدراج دولار المنازل إلى الأسواق لمواجهة الشح الحاصل في العملة الخضراء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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