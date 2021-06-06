لبنان

مبادرة برّي قائمة.. والأيام المقبلة حاسمة

Lebanon 24
06-06-2021 | 17:40
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مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائمة ولا تراجع عنها، ويفترض ان تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة، وان يخرج المعنيون من عصر التفاهة المنظمة، وإلا فإن فشل تلك المبادرة المدعومة من حزب الله والمباركة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، سوف تحدث إحباطا عاما، وردات فعل سياسية ومالية ومعيشية وعلى مختلف الصعد والمستويات.

وعلى الرغم من التهدئة الإعلامية والسياسية المعلن عنها، فإن تبادل التحذيرات المباشرة أو من تحت الماء لم يتوقف، وبقي كل فريق يهول بالضغط على مواجع الآخر.

فالمجلس السياسي للتيار الحر سلّم كما يبدو بأنه لا بديل عن سعد الحريري لتشكيل الحكومة، ولذا استهل بيانه يوم السبت، بالإعراب عن القلق، ثم انتقل إلى التأكيد على أنه يبغي الحريري ولا أحد سواه، مع تحذيره من المثالثة في الحكومة المتمثلة بالثلاث ثمانيات ومن ثم إعلان القبول بهذه المثالثة استثنائيا ولمرة واحدة، شرط ان يسمي الرئيس ميشال عون الوزيرين المسيحيين الإضافيين ومن غير الحزبيين، وفق ما ذكرت قناة "او تي في"، او كما اقترح النائب باسيل، إعداد سلة أسماء مهيأة، على ان يختار الرئيسان اسمين من الأسماء الواردة بالتفاهم.
 
وقد قالت مصادر "التيار" عبر "الأنباء" الكويتية ان "الرئيس سعد الحريري رفض هذا العرض"، لكن مصادر "المستقبل" نفت تبلغها مثل هذا الاقتراح، وقد التزم الحريري بالتهدئة المعلنة، مبتعدا عن الحديث الحكومي.
المصدر: الانباء الكويتية
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