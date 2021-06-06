لبنان

محرّكات المساعي الحكومية أُطفئت

Lebanon 24
06-06-2021 | 17:50
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يبدو ان محركات المساعي أطفئت، وان كان عراب المبادرة الأخيرة، نبيه بري، يرفض الاستسلام مواصلا اتصالاته مع الطرفين المعنيين بالتأليف. وفي آخر مستجدات الاتصالات لانعاش مبادرة بري، وسجل لقاء بين موفد من حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ‏للبحث في تسهيل الحل القائم على تركيبة حكومية من 24 وزيراً مقسّمين ‏إلى ثلاث ثمانيات. ‏غير أن باسيل رفض، حتى قَبلَ الوصول إلى الوزيرين المسيحيين العالقة تسميتهما، منطقَ حكومة الـ 8-8-8، محذراً من أنها مثالثة مقنّعة، وبالتالي عاد الملف الى نقطة الصفر.

ورأت مصادر إعلامية  عبر "القبس" الكويتية أن "حسابات سياسية وشخصية لكل من باسيل والحريري تعيق انجاز الحكومة"، لافتة الى ان "حكومة الحريري لن تتشكل. فمن جهة، يتخوف باسيل من احتمال فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولا يريد بأي شكل أن يتولى الحريري ادارة هذا الفراغ. بدوره، الحريري لديه حسابات سياسية وخليجية، إضافة الى حسابات شعبية على بعد اشهر من الانتخابات".
المصدر: القبس الكويتية
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