لا حكومة ولا انتخابات.. المطلوب تغيير النظام

حذّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من نوايا تستهدف تغيير النظام، في إشارة إلى رغبة كل من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، الذهاب في سيناريو عقد مؤتمر تأسيسي.



ورأت أوساط سياسية عبر "العرب" أن "تحذيرات الراعي لها ما يبررها، بالنظر للتعطيل الممنهج لتشكيل حكومة جديدة، ورفض البعض وبينهم "حزب الله" السير في انتخابات نيابية مبكرة، تطرحها بعض القوى اللبنانية على غرار حزب "القوات" كحل للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعصف بها".

وأشارت الأوساط إلى أن "بعض القوى وفي مقدمتها "التيار الوطني الحر" تفننت في وضع العراقيل أمام تشكيل حكومة، وهي تلقى في ذلك دعما مبطنا وأحيانا علنيا من "حزب الله"، دون النظر إلى عواقب ذلك على الوضع اللبناني".



ولفتت إلى أن "الخوف اليوم من أن يكون هناك تمن لتأجيل الانتخابات"، محذّرة من تقاطع محلي وإقليمي لإبقاء الوضع اللبناني معلقا إلى حين الانفجار السياسي الكبير الذي سيولد نظاما جديدا على مقاس البعض.