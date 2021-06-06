لبنان

الأمل بتشكيل الحكومة ضئيل.. والأجوبة معدومة

Lebanon 24
06-06-2021 | 18:59
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لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" إلى أنه "يُنتظر أن تتحرك اتصالات معينة بالملف الحكومي ضمن فرصة جديدة مع العلم ان الجميع يكاد يجزم أن الأمل ضئيل بإحداث شي جديد".
وقالت إن "هناك استياء عبر عنه الوسطاء لعدم التجاوب مع المساعي التي انطلقت والتي كان بأمكانها أن تتطور ايجابيا بعدما لمس هؤلاء وعودا بالتجاوب مع المساعي ضمن نوع من حل وسطي".

ولاحظت أن "أسئلة تطرح عن المرحلة المقبلة لجهة كيفية معالجة ملفات انقطاع الكهرباء والأدوية وقدرة المستشفيات على العمل وغير ذلك"، لافتة إلى أن "الأجوبة معدومة ولا بد من ترقب ماهية الحلول المطروحة في حال توافرت من دون حكومة جديدة ومع حكومة تصرف الأعمال من دون مجلس وزراء حتى وإن حمل صفة المستعجل أو الطارىء".
المصدر: اللواء
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