لبنان

اعادة هيكلة وزارة المالية؟

Lebanon 24
06-06-2021 | 21:28
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اعتبر مرجع مسؤول في البنك الدولي ان انعدام الرؤية وغياب الفلسفة الاقتصادية لدى وزارة المالية يفاقمان الأزمات الاقتصادية وأن الحل يجب ان يبدأ بإعادة هيكلة الوزارة وتنظيمها وضبطها.
المصدر: نداء الوطن
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