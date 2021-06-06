لبنان

تقديمات الجهات المانحة في وزارة الطاقة

Lebanon 24
06-06-2021 | 21:33
A-
A+
Doc-P-830688-637586391879722698.jpg
Doc-P-830688-637586391879722698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبين ان فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه أعاد هيكلة كافة تقديمات الجهات المانحة والمنظمات الدولية بهدف توجيهها في مناطق نفوذ "التيار الوطني الحر" وتوظيفها لصالح عدد من الاستشاريين والمتعهدين المحسوبين عليه.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
"التيار الوطني الحر" لا يتنازل عن مسألة وحيدة
lebanon 24
07/06/2021 19:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة جديدة في وزارة الطاقة
lebanon 24
07/06/2021 19:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: ننتظر أن يحسم الحريري أمره ولن نسمح باستمرار المماطلة
lebanon 24
07/06/2021 19:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: حكومة تصريف الاعمال لا تقوم بواجباتها
lebanon 24
07/06/2021 19:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

وزارة الطاقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2021-06-07
11:47 | 2021-06-07
11:42 | 2021-06-07
11:10 | 2021-06-07
11:05 | 2021-06-07
10:42 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website