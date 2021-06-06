تقديمات الجهات المانحة في وزارة الطاقة

تبين ان فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه أعاد هيكلة كافة تقديمات الجهات المانحة والمنظمات الدولية بهدف توجيهها في مناطق نفوذ "التيار الوطني الحر" وتوظيفها لصالح عدد من الاستشاريين والمتعهدين المحسوبين عليه.