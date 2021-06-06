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لبنان
تقديمات الجهات المانحة في وزارة الطاقة
Lebanon 24
06-06-2021
|
21:33
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تبين ان فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه أعاد هيكلة كافة تقديمات الجهات المانحة والمنظمات الدولية بهدف توجيهها في مناطق نفوذ "التيار الوطني الحر" وتوظيفها لصالح عدد من الاستشاريين والمتعهدين المحسوبين عليه.
المصدر: نداء الوطن
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