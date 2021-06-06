لبنان

إلغاء مذكرة مخالفة في المرفأ

Lebanon 24
06-06-2021 | 23:15
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ألغى وزير الأشغال ميشال نجار مذكرة مخالفة للقانون كان قد أصدرها رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ بالتكليف باسم القيسي في الأول من حزيران، وهي مذكرة تكليف شملت عشرات الموظفين العاملين في المرفأ لترقيتهم وتكليف برئاسة مصالح ومناصب إدارية خلافاً للتوصيف الوظيفي الذي لم يلتزم به القيسي، فضلاً عمّا يُحتّمه من بدلات مالية إضافية، على الرغم من انتهاء ولاية القيسي في 12 أيار.

 

وعلمت «الأخبار» أن نجار كان قد طلب من القيسي عدم إصدار هذه المذكرة، إلا أنّ الأخير عاد وأصدرها. وإثر إلغاء وزير الأشغال المذكرة، أصدر مذكرة جديدة كلّف بموجبها عمر عيتاني بمهام رئيس مجلس إدارة ومدير عام لجنة إدارة المرفأ المؤقتة بدلاً من القيسي ( الاخبار)

المصدر: الأخبار
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