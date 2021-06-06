لبنان

أوقفا في الميناء وبحوزتهما مسدسات من دون ترخيص

Lebanon 24
06-06-2021 | 23:51
A-
A+
Doc-P-830713-637586456865052775.jpg
Doc-P-830713-637586456865052775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دورية من مخابرات الجيش اوقفت شخصين في مدينة الميناء دوار اليمني وبحوزتهم مسدسات من دون ترخيص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
 
وتم تسليمهما مع المسدسات الى الجهات المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
مواضيع ذات صلة
باسيل: اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة وليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني باعتبار أنّ "هذا الوضع استثنائي لا يجب أن يستمرّ (النهار)
lebanon 24
07/06/2021 19:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني
lebanon 24
07/06/2021 19:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني وهذا ضروري
lebanon 24
07/06/2021 19:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: نشكر الدول الصديقة على مساعدتها الجيش ونطلب منها مساعدة اللبنانيين حتى يتمكنوا من الصمود والوقوف الى جانب جيشهم
lebanon 24
07/06/2021 19:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

جيش

الميناء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2021-06-07
12:08 | 2021-06-07
11:47 | 2021-06-07
11:42 | 2021-06-07
11:10 | 2021-06-07
11:05 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website