أوقفا في الميناء وبحوزتهما مسدسات من دون ترخيص

دورية من مخابرات الجيش اوقفت شخصين في مدينة الميناء دوار اليمني وبحوزتهم مسدسات من دون ترخيص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم تسليمهما مع المسدسات الى الجهات المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.