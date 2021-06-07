لبنان

سوري زوّر شهادة امتحانات لبنانية.. هذه عقوبته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2021 | 01:40
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أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القاضي الرئيس سامي صدقي والمستشارين القاضيين لما أيوب وربيع معلوف حكماً غيابياً قضى بتجريم المتهم محمد نهاد العباس (سوري الجنسية) وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله وأملاكه ومنعه من التصرف بها، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه ونشر هذا الحكم وفقاً للأصول، كما ألزم الحكم المتهم بأن يدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر.

 

وفي وقائع الحكم، تبيّن أن المتهم تقدم بطلب تسجيل لدى جامعة القلمون الخاصة في سوريا وأبرز إفادة نجاح بإسمه في امتحانات شهادة الثانوية العامة - فرع علوم الحياة لدورة 2013 العادية مؤرخة في 29/3/2013 وصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية برقم 1478.

 

وبنتيجة المراسلات الحاصلة للتثبّت من صحة هذه الإفادة، تبيّن على ضوء إفادة رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية في وزارة التربية اللبنانية، وذلك بعد التدقيق في السجلات، أن الشهادة المشار اليها غير صحيحة وغير مطابقة للقيود الرسمية وبالتالي فهي مزورة.

 

وتبيّن أن المتهم لم يحضر جلسات التحقيق، فتم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، كما لم يحضر جلسة المحاكمة على الرغم من إبلاغه موعدها أصولاً وقرار المهل، فتقرر محاكمته غيابياً سنداً للمواد 460/459 و 454 من قانون العقوبات.

المصدر: لبنان 24

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