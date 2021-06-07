لبنان

اقتراح جديد لحل "عقدة الوزيرين" فهل تحسم الامور هذا الاسبوع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2021 | 01:30
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انقضى الاسبوع الاول من "مهلة الاسبوعين" التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لنجاح مساعيه الوفاقية لتشكيل الحكومة الجديدة، من دون ان ينجح سوى في فرض هدنة اعلامية نسبية بين التيار الوطني الحر  وتيار المستقبل".

 

ومع بداية الاسبوع الثاني من مسعى بري كثر الحديث عن اقتراحات جديدة قيد التداول " لكي يحسم الملف هذا الاسبوع"، كما تقول مصادر مطلعة.

 

اضافت المصادر "ان من بين الاقتراحات التي عاد التداول بها جديا، عقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري النائب جبران باسيل، رغم موقف الحريري المعروف برفض هذه المسألة نهائيا" الا اذا طلب باسيل ، بصفته رئيس كتلة نيابية ،موعدا من الرئيس المكلف، و"عندها قد يتبدل الموقف"، كما تقول مصادر بيت الوسط.

 

في المقابل يسود التكتم الشديد في اوساط الثنائي الشيعي حيال ما ستؤول اليه الامور على الصعيد الحكومي، في ظل معلومات عن " طلب رسمي من قيادتي الثنائي الى جميع المعنيين بعدم الدخول في اي سجال مع العونيين في المسألة الحكومية وفي ما ينسبه بعض نواب التيار من اتهامات".

 

واشارت مصادر مطلعة على المفاوضات الحكومية ان من بين الاقتراحات الجديدة التي يتم تداولها  ان يقوم الحريري باعداد لائحة أسماء بناء على اقتراحات من  الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، لتسمية الوزيرين المسيحيين موضع الخلاف، بما في ذلك كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ليقوم بمناقشة الأسماء الواردة فيها مع رئيس الجمهورية ميشال عون لاختيار الاسمين النهائيين من هذا اللائحة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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