أبيض يحذّر: العديد من الخدمات الطبية قد تتوقّف!

حذّر مدير عام "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، فراس أبيض، من أنّ الشحّ الحاصل في الأدوية والمستلزمات الطبية قد يؤدّي إلى توقّف العديد من الخدمات الطبية، لافتاً إلى أنّ "هذا الأسبوع سيكون حاسماً".

وقال أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "جهود ماراثون لقاح فايزر بالأمس في مناطق منخفضة التسجيل، جديرة بالثناء على الرغم من الآمال التي عقدت في أن يأتي المزيد من الناس".

وأضاف: "الواضح أن التردد في اخذ اللقاح هو عقبة كبيرة. من حسن الحظ أن أعداد الكورونا آخذة في الانخفاض في وقت يتزايد فيه الشح في الأدوية والمستلزمات الطبية".

وتابع: "واجه الاطباء والممرضون مخاطر جسيمة أثناء معركتهم في الخطوط الأمامية ضد الكورونا. الآن، يجدون أنفسهم يكافحون أمراضًا أخرى شبه خالي الوفاض بسبب النقص الحاصل. هذا غير مقبول. سيكون هذا الأسبوع حاسماً. بدون حل لهذه المشكلة، قد تتوقف العديد من الخدمات الطبية".

وختم: "يجب أن نأخذ حذرنا. تشهد بلدان أخرى لديها معدلات لقاح أفضل منا، مثل بريطانيا، زيادة كبيرة في اعداد الكورونا بسبب السلالات الجديدة. ما لم تتحسن معدلات اللقاح هنا، فإن ما يشاهد من تراخ ٍ واستهتار على نطاق واسع، سيسهل عودة الفيروس. في الأوقات العصيبة، لا تأتي المصائب فرادى".