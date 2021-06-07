لبنان

أعمال تمشيط إسرائيلية واسعة على الحدود مع لبنان.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-06-2021 | 01:46
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زعم الجيش الإسرائيلي أنّ قواته قامت خلال ساعات الليل بأعمال تمشيط واسعة على الحدود مع لبنان، وذلك بعد رصد تحركات لشخصَيْن في المنطقة.
وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "خلال ساعات الليلة قامت قواتنا بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني مع لبنان".
وأضاف: "يتضح من المؤشرات في الميدان أن الحديث ليس عن عمل تخريبي".
 
وتابع: "تواصل القوات أعمال البحث التي تشارك فيها أيضًا قوات الشرطة. السكان في البلدات المجاورة عادوا الى الحياة الطبيعية".
 
 
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