لبنان

استقالة "التيار" تُحرج "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2021 | 03:15
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تقول أوساط سياسية متابعة إنّ الحديث المتكرّر في الآونة الأخيرة من قبل "التيار الوطني الحر" سواء عبر  بياناته الرسمية أو مواقف نوابه وقياداته بشأن الاستقالة من المجلس النيابي، تسبّب بإحراج حليفه "حزب الله" الذي لا يرغب بإحداث أي خلل بالتوازنات داخل المجلس النيابي حالياً والذهاب نحو حلّه والدعوة إلى انتخابات نيابية قبل موعدها.

وتشير الأوساط إلى أنّ "حزب الله" غير متحمّس لإجراء انتخابات "مباغتة" وقبل موعدها، وهو عبّر عن ذلك صراحة على لسان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان العام الماضي.

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