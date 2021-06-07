لبنان بين فنزويلا اقتصادياً.. وكوريا الشمالية عزلةً!

يقول مراقبون إنّ لبنان بات أشبه بالدول المعزولة عالمياً، فهو تفوّق بأزمته الاقتصادية على النموذج الفنزويلي، ويسلك اليوم طريق "العزلة" عن التواصل مع العالم، بعد الحديث عن احتمال انقطاع الإنترنت بسبب أزمة زيادة التقنين الكهربائي وشحّ المحروقات لتشغيل المولدات، وبالتالي سيصبح بالإمكان إطلاق وصف "الدولة المعزولة" على لبنان وهو الوصف نفسه الذي تطلقه وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام على دولة كوريا الشمالية الاشتراكية المعزولة سياسياً عن العالم.