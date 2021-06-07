لبنان

بعد الاشتباكات الدامية.. أضرار فادحة في مخيّم الرشيدية (صور)

Lebanon 24
07-06-2021 | 03:06
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تسبّبت الاشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيّم الرشيدية – صور، بأضرار فادحة في الأبنية والممتلكات.
وأظهر صور حجم الاضرار الناجمة عن اشتباكات يوم أمس والتي أدّت إلى سقوط قتيلَيْن. 
 
 
 
 
 
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