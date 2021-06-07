بعد الاشتباكات الدامية.. أضرار فادحة في مخيّم الرشيدية (صور)

تسبّبت الاشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيّم الرشيدية – صور، بأضرار فادحة في الأبنية والممتلكات.

وأظهر صور حجم الاضرار الناجمة عن اشتباكات يوم أمس والتي أدّت إلى سقوط قتيلَيْن.