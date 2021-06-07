اعتصام للعمال المياومين في ضمان طرابلس الأريعاء

يُنفذ العمال المياومون في ضمان طرابلس اعتصاما عند العاشرة من صباح بعد غد الأربعاء أمام مركز ضمان طرابلس وذلك للتذكير بقضيتهم وبالظلم اللاحق بهم بعدم قبض مستحقاتهم منذ اشهر عديدة، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".ووجّه المياومون الدعوة إلى كل النقابات في مختلف القطاعات لمساندتهم في الاعتصام.