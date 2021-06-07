لبنان

حريق في فان على طريق زبدين بداخله غالونات بنزين (صورة)

Lebanon 24
07-06-2021 | 04:11
A-
A+
Doc-P-830774-637586611980057916.jpeg
Doc-P-830774-637586611980057916.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق داخل فان على طريق زبدين كان بداخله غالونات بنزين وعمل الدفاع المدني على اخماده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
مواضيع ذات صلة
دياب يعزي الكاظمي بقتلى حريق مستشفى بغداد: نضع امكانات لبنان الطبية بتصرف العراق
lebanon 24
07/06/2021 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أبرق الى الرئيس العراقي معزيا بشهداء حريق مستشفى بغداد ووضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة الجرحى
lebanon 24
07/06/2021 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب "لبنان القوي" زاروا وزني.. هذا ما تطرق إليه البحث
lebanon 24
07/06/2021 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة وليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني باعتبار أنّ "هذا الوضع استثنائي لا يجب أن يستمرّ (النهار)
lebanon 24
07/06/2021 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2021-06-07
12:10 | 2021-06-07
12:08 | 2021-06-07
11:47 | 2021-06-07
11:42 | 2021-06-07
11:10 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website